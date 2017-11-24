Соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти — это тот путь, который необходимо продолжать, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.



«Мы наблюдали дестабилизацию и снижение цен на нефть, это был самый продолжительный и драматичный период снижения цен на нефть за последние 60—80 лет. И вот сейчас, когда мы видим, что цены на нефть на международных рынках начинают реагировать на эту сделку, это показывает всем нам, что венское соглашение — это тот путь, который мы должны продолжать», — сказал Мадуро в ходе выступления на заседании глав государств и представителей правительств Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), прошедшего в рамках саммита организации в Боливии.

«Грядет саммит ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Это будет встреча на министерском уровне… У нас есть хорошие новости по… соглашению о сокращении добычи нефти, которое привело к процессу стабилизации рынка на максимально положительном уровне. Это как раз то, что будет в дальнейшем способствовать стабилизации рынка и справедливым ценам на энергоресурсы», — добавил он.