Москва не является каким-то паразитом, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин во время беседы с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным. Федеральный бюджет России, аргументировал мэр, пополняется за счет налогов Москвы — на 1 трлн рублей.

«Поэтому считать Москву каким-то паразитом, который что-то высасывает, абсолютно неправильно. Наоборот, не будь Москвы, этих денег бы в стране не было», — добавил Собянин.

По его словам, каждый десятый пенсионер и пациент с полисом ОМС получает пенсию и медпомощь за счет отчислений в фонды непосредственно от москвичей.

Мэр отметил, что город производит пятую часть валового регионального продукта, при этом имеет 17% доли региональных бюджетов, а все регионы получают из федерального бюджета трансфертов на сумму 1,5 трлн рублей.

Столица нарастила налоги за счет роста экономики, на данный момент две трети всех поступлений во все регионы из федерального бюджета — это деньги из Москвы, заявил мэр.