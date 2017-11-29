Рост американской экономики укрепился и составил во II и III кварталах 3% в годовом выражении. Об этом заявила руководитель американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, выступая в среду на слушаниях в совместном комитете по экономике сената и палаты представителей конгресса США.

«Тем временем экономический рост, как представляется, усилился по сравнению с вялыми темпами в начале года. После роста в первом квартале на уровне всего 1,25% в годовом выражении ВВП США с поправкой на инфляцию, согласно нынешним оценкам, рос темпами 3% как во втором, так и в третьем квартале, несмотря на срывы экономической деятельности в третьем квартале из-за недавних ураганов», — сказала Йеллен. «Более того, — подчеркнула она, — рост опирается на все более широкую базу в различных секторах, а также на большую часть глобальной экономики». «Я рассчитываю, что при постепенной корректировке позиции в отношении монетарной политики экономика продолжит расширяться, а рынок труда еще в какой-то степени укрепится, поддерживая более быстрый рост заработных плат и доходов», — отметила глава ФРС.

Она также напомнила, что в период с января по октябрь экономика США создавала ежемесячно примерно 170 тыс. новых рабочих мест. Уровень безработицы в октябре был равен 4,1%, что почти на 6% ниже пикового показателя 2010 года, констатировала Йеллен. Тем не менее, предупредила она, невзирая на эти достижения, «рост зарплаты останется сравнительно скромным».

По словам Йеллен, «экономика и рынок труда в целом достаточно сильны». Однако рост реального ВВП оставался «разочаровывающе медленным <...> по сравнению с предыдущими десятилетиями», сказала глава ФРС. «Одной из ключевых причин этого замедления является уход на пенсию представителей поколения «бэби-бума» (послевоенного бума рождаемости 1946—1964 годов в США. — Прим. ред.) и, следовательно, более медленный рост рынка рабочей силы. Другой ключевой причиной был необычно медленный рост производительности труда в последние годы», — убеждена Йеллен.