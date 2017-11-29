Федеральный бюджет РФ в текущем году может быть исполнен с дефицитом меньше 2% ВВП, заявил в среду, 29 ноября, министр финансов Антон Силуанов. «Мы уточнили оценки. <...> ожидаем в текущем году дефицит бюджета чуть ниже 2% ВВП, возможно 1,8—1,9%», — рассказал он в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

В пресс-службе Минфина РБК пояснили, что снижение дефицита обусловлено «частично за счет дополнительных доходов, а частично за счет сокращения расходов (переходящие остатки)». Конкретные цифры обновленного прогноза по доходам и расходам в ведомстве не назвали. Переходящие остатки означают, что их можно использовать на финансирование бюджетного дефицита в следующем году.

Сенаторы одобрили бюджет на 2018 год и на период 2019—2020 годов Совет Федерации в среду, 29 ноября, одобрил бюджет на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов.

Действующий прогноз по объему ВВП в 2017 году (92,224 трлн рублей) не менялся. Таким образом, Минфин оценивает, что дефицит по итогам года составит 1,66—1,75 трлн рублей Это на 500—600 млрд рублей меньше, чем предполагал Минфин еще в октябре. Согласно проекту бюджета на предстоящие три года (отправлен на подпись президенту), ожидаемая оценка исполнения бюджета в 2017 году подразумевала дефицит 2,29 трлн рублей (2,5% ВВП).

Размер дефицита федерального бюджета в текущем году пересматривался несколько раз. Изначально в бюджет закладывалось превышение расходов над доходами на 2,75 трлн рублей (3,16% ВВП). Летними поправками в закон о бюджете дефицит был установлен на уровне 1,92 трлн рублей (2,1% ВВП). Осенние поправки увеличили дефицит до 2 трлн рублей (2,2% ВВП).

В 2018 году дефицит бюджета запланирован в размере 1,27 трлн рублей (1,3% ВВП), а уже в 2019–2020 годах дефицит планируется сократить до 0,8% ВВП.