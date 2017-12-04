Венесуэла приступит к созданию собственной криптовалюты. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Venezolana de Television президент южноамериканской страны Николас Мадуро. Правительство страны рассчитывает, что использование новой технологии поможет в преодолении социально-экономического кризиса. Криптовалюта будет называться El Petro.



«Я изучил эту тему и хочу объявить, что Венесуэла будет использовать новую систему криптовалют на основе нефтяных ресурсов, Венесуэла создаст криптовалюту El Petro», — заявил Мадуро. По его словам, это позволит стране двигаться вперед в области «новых форм получения международного финансирования». Криптовалюта будет обеспечиваться запасами венесуэльских природных ресурсов, золота, нефти и алмазов.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты.

Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда, в 2017 году рост потребительских цен в Венесуэле ожидается на уровне 652,7%, а в 2018-м — уже 2 349,3%. В 2016 году инфляция достигла 254,4%, а ВВП сократился на 16,5%. В текущем году, как ожидается, его падение составит 12%, а в 2018-м — 6%.