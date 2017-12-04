Американский фармацевтический ретейлер CVS Health, которому принадлежит одна из крупнейших сетей аптек в США, договорился о покупке страховой компании Aetna за 69 млрд долларов. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты The Wall Street Journal.



По ее данным, CVS Health заплатит по 207 долларов за каждую акцию Aetna, которая занимается медицинским страхованием. Указанная сумма будет выплачена как наличными, так и в виде акций CVS Health.

Как сообщает издание, данная сделка станет крупнейшей в сфере здравоохранения США за последние годы. Как отмечается, CVS Health после покупки Aetna рассчитывает начать предлагать в своей сети аптек услуги медстрахования.

Базирующаяся в Хартфорде (штат Коннектикут) Aetna специализируется на оказании коммерческих медицинских страховых услуг. Ее клиентами в США являются более 20 млн человек. Оборот этой основанной в 1853 году компании за прошлый год составил 63 млрд долларов.