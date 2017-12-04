МТС резко снизили цены в ряде регионов, «МегаФон» в ответ обещает сражаться за каждого абонента, пишут «Ведомости».

«Снова наблюдается нерациональная борьба за рынок, выражающаяся в снижении цен», — заявил 1 декабря гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков, отмечая, что у некоторых операторов «нервы не выдержали». Солдатенков не сказал, о ком речь. Очевидно, его слова стали реакцией на действия МТС.

В конце ноября оператор снизил цены в нескольких регионах: Тюмени, Пензе, Туле, Кургане, Перми, Иркутске, Воронеже, Кемерове, Ханты-Мансийске и Ямало-Ненецком автономном округе, следует из материалов компании. Снижение сопровождалось увеличением мобильного Интернета и голосовой связи. Например, в Тюмени тариф Smart подешевел на 33%, до 200 рублей, тогда как количество оплаченного трафика увеличилось с 3 до 10 Гб, голосовой связи — с 250 до 500 минут.

До сих пор картина была обратная. Операторы повышали цены, а минимальные тарифы «большой тройки» — МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» — были равны. При этом рост цен производился по принципу «больше услуг по большей цене».

«МегаФон» настроен ответить решительно. «Наша стратегия проста: мы не отдадим ни одного нашего абонента», — предупреждает коммерческий директор оператора Влад Вольфсон. В случае дальнейшего снижения цен другими операторами «МегаФон» готов будет снижать ценник в ответ и конкурировать за счет качества и ценности своих собственных услуг и сервисов, объясняет он.

Действия МТС — тревожный сигнал, который может привести к новому витку конкурентной борьбы, говорит гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Ведь доходы операторов только в этом году стали вновь расти после двухлетнего спада.