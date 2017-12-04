Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит правительство исключить из-под действия «закона Яровой» выделенные сети телефонной связи. Их используют для переговоров между собой должностные лица крупных предприятий — такие сети есть, к примеру, у АЛРОСА, ОАО РЖД и ЛУКОЙЛа. Всего лицензии Роскомнадзора на услуги телефонной связи в выделенной сети получили 48 компаний, пишет «Коммерсант».



Комиссия РСПП по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям подготовила заключение на проект постановления правительства о порядке, сроке и объеме хранения сообщений связи по «закону Яровой».

Новый проект Минкомсвязи уточняет сроки хранения данных по «закону Яровой». В нем частично учтены замечания участников рынка и органов власти, отмечает комиссия РСПП, почти в три раза сокращен начальный объем подлежащей хранению информации, введено поэтапное — в течение пяти лет — повышение объема хранимых данных, исключен из числа подлежащих хранению транзитный трафик.

Однако не было учтено другое предложение, подчеркивает РСПП, исключить из закона услуги телефонной и радиосвязи в выделенных сетях. «Обмен информацией в выделенных сетях происходит между должностными лицами различных предприятий», — поясняется в документе. Это закрытые сети связи, не имеющие присоединения к сетям общего пользования, в которых зачастую применяются аналоговые протоколы передачи информации, не имеющие емкости.

РСПП также отмечает проблему определения емкости сети. Именно от нее зависит размер хранимого трафика. С учетом проекта затраты на исполнение закона МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» в 2018 году оцениваются не менее чем в 100 млрд рублей, включая 15 млрд рублей только на хранение СМС-трафика. Эти расчеты подтверждают в рабочей группе «Связь и IT» экспертного совета при «Открытом правительстве».



В случае принятия проекта в текущем виде эти расходы станут основным направлением вложений операторов в ближайшие годы, а их тарифы вырастут на 20–30%, «что может вызвать негативные социальные последствия и способствовать инфляционным процессам», говорится в заключении.

Заключение подписал президент РСПП Александр Шохин, в понедельник оно будет отправлено премьеру Дмитрию Медведеву, отмечает издание.

