Сумма финансовых нарушений, выявленных в 2017 году Счетной палатой, выросла по сравнению с прошлым годом в полтора раза и превысила 1,5 трлн рублей, заявила глава ведомства Татьяна Голикова.

«Если в прошлом году было [выявлено] 3 855 [нарушений] на сумму 965 миллиардов рублей, то сейчас — 3 908 нарушений на сумму 1 триллион 556 миллиардов рублей», — сообщила Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она заметила, что две трети ущерба оценивается как потенциальный, так как его удалось предотвратить. Голикова добавила, что растет и число административных дел, возбужденных по материалам Счетной палаты, в этом году были приняты решения по 243 таким делам (рост 7,5%).

Голикова выразила беспокойство в связи с ростом количества бюджетных учреждений в стране. По ее словам, за последние пять лет число учреждений, подведомственных органам, находящимся в подчинении правительства РФ, выросло на 24,5%. Кроме того, вдвое выросло число их филиалов. Голикова подчеркнула, что это значительно усложняет управление этой системой и контроль за расходованием бюджетных средств внутри нее.

Она также рассказала главе государства о результатах проверок туристско-рекреационных зон в ряде регионов и показала Путину фото с места проверок. По ее словам, в Бурятии и Якутии, например, с использованием бюджетных средств были построены объекты, которые долгое время не эксплуатируются. В Липецкой области был возведет надземный пешеходный переход, который должен был приводить в торговый центр. Однако сам торговый центр так и не был построен. По словам Голиковой, в результате «переход построен в никуда».

Глава Счетной палаты предложила для избежания ненужных расходов пересмотреть приоритеты в государственном финансировании в пользу наиболее социально значимых задач, среди которых она назвала предотвращение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий.