Президент США Дональд Трамп одобрил санкции против России за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.



По данным издания, Министерство торговли США введет санкции против российских компаний, разрабатывающих новые ракетные технологии. Как заявил представитель администрации, введение санкций имеет целью «изменить экономические планы» российского правительства.

Ранее госдепартамент заявил, что Россия якобы нарушает договор и отказывается это обсуждать.

Конгресс США включил в оборонный бюджет страны на 2018 год соответствующую статью расходов — на разработки в области РСМД. Госдеп заявляет, что готов прекратить исследования в этой области, если Россия «вернется к соблюдению договора».

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1 тыс. и от 1 тыс. до 5 500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991-го договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1 752 баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.