В Министерстве финансов и экономики Франции объявили об одобрении использования технологии блокчейн для торговли нелистинговыми ценными бумагами. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на заявление министра финансов и экономики страны Брюно Ле Мэра.

Он, в частности, заявил: «Использование этой новой технологии позволит финтех-компаниям и другим финансовым игрокам разрабатывать новые способы торговли ценными бумагами, которые являются более быстрыми, дешевыми, прозрачными и безопасными».

Как отмечается, одобренные правила позволят банкам и компаниям сферы финансовых технологий создавать платформы на основе технологии распределенного реестра, на которых может осуществляться мгновенная торговля некотируемыми на биржах ценными бумагами.