Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) будет формировать позитивное медиаполе вокруг коллекторского бизнеса и работать над имиджем коллекторской отрасли. Данное решение было принято по итогам годового собрания членов НАПКА.

Основные изменения в Кодексе этики коснулись права членов НАПКА указывать в почтовых направлениях информацию о том, что по вопросам нарушения законодательства должник имеет право обратиться в НАПКА, срока направления ответа на обращение должника (30 календарных дней), а также обязанности членов НАПКА по созданию подразделения, выполняющего функции контроля качества услуг.

Среди ведущих PR-задач — рост количества упоминаний позитивного и нейтрального характера основных игроков рынка.

Основными бизнес-целями, стоящими перед организацией в 2018 году, станут развитие законодательных инициатив, призванных обеспечить законное право кредиторов и профессиональных взыскателей, создание благоприятных условий для реализации этих прав, расширение сферы деятельности и повышение эффективности взыскания; формирование профессиональных стандартов деятельности коллекторов и обучение данным стандартам всех организаций, состоящих в реестре ФССП и желающих повысить уровень квалификации своих сотрудников; рост эффективности взыскания просроченной задолженности с применением новых инструментов за счет изменений законодательства, а также увеличение контактности должников.

Независимыми членами совета стали эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт, вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев, президент НАУМИР Алексей Саватюгин и вице-президент Ассоциации банков России Алина Ветрова (Розенцвет).

Президентом НАПКА вновь избран Алексей Саватюгин, директором — Борис Воронин.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

