Экономический рост в России по итогам 2017 года может составить от 1,8% до 2%. Такой прогноз дал в беседе с журналистами замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

«Я думаю, около 2%, может быть, чуть пониже — от 1,8% до 2%», — сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития не планирует пересматривать свой прогноз по экономическому росту в 2,1% по итогам 2017 года. Однако, согласно статистике Росстата, за три квартала года рост ВВП составил 1,8%.