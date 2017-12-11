В I квартале 2018 года с большой долей вероятности произойдет разворот в динамике общей инфляции — начнется ее рост после длительного периода снижения. Такой вывод сделали аналитики «ВТБ Капитала». В своих оценках эксперты опираются на собственный индикатор — s-core, отслеживающий изменение цен на нерегулируемые услуги. Как указывают эксперты, цены на них лучше всего отражают инфляционные процессы, происходящие в национальной экономике.

«S-core достиг своего минимума в июне (3,5% в годовом выражении), но в сентябре начал расти. И хотя темпы роста потребительских цен продолжают замедляться в основном из-за продовольствия, s-core в данный момент уже находится на отметке 3,9%, то есть почти на уровне цели Банка России», — указано в обзоре. Аналитики добавляют, что «учитывая ожидаемый дальнейший рост зарплат, а также смягчение условий розничного кредитования, повышение s-core, скорее всего, продолжится». Экономист аналитического департамента «ВТБ Капитал» по России и странам СНГ Александр Исаков уточнил РБК, что в I квартале 2018 года индекс s-core может превысить 4%, а в течение года достигнуть 5%.

В обзоре «ВТБ Капитал» упоминается видео «Почему никто не верит официальной инфляции», где директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов отмечает, что «каждый в своей потребительской корзине может найти те товары и услуги, цены на которые не меняются или даже снижаются». Он приводит два примера из своего личного опыта: цену стрижки, которая, «не менялась уже года два», и цены на чистку штор, которые «за последний год даже снизились». «ВТБ Капитал» отмечает, что учел совет Александра Морозова, поэтому при создании нового индекса анализировались цены на нерегулируемые потребительские услуги.

Для расчета s-core (s[ervices] core [inflation] — базовая инфляция услуг) аналитики взяли 69 нерегулируемых видов услуг, на которые в общей сложности приходится около 11% потребительской корзины. Это услуги из области образования, культуры, санаторного отдыха (кроме поездок за рубеж) и медицины. В их число попали печать цветных фотографий, стрижка, починка одежды, обучение в частных школах, поход театр (стоимость билета), проезд в маршрутке, лечебный массаж.

Методология основана на том, что на стоимость нерегулируемых услуг в заметно меньшей степени влияют сезонность и перенос валютного курса. Поэтому, как отмечается в обзоре, они лучше отражают инфляционные процессы в экономике. Для сравнения: чтобы рассчитать общую инфляция Росстат использует около 500 позиций нерегулируемых услуг. Их вес в потребительской корзине среднего российского домохозяйства составляет около 25%.