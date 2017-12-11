«Лаборатория Касперского» разработала сервис для активного поиска кибератак, сообщили в пресс-службе антивирусной компании.

В комплекс вошли услуга круглосуточного наблюдения и реагирования на инциденты и сервис обнаружения целевых атак.

«Все это позволяет компаниям задействовать высококвалифицированных экспертов «Лаборатории Касперского», способных обнаружить в огромных массивах данных признаки скрытых угроз, которые могли быть не расценены защитными технологиями как потенциальная опасность. Именно участие экспертов помогает выявить, например, хорошо спланированные атаки, в которых злоумышленники вообще не используют никакого вредоносного ПО, обходясь лишь легальными инструментам», — говорится в релизе.



По данным исследования «Лаборатории Касперского», киберинцидент, не раскрытый за неделю, более чем в два раза увеличивает финансовый ущерб компании — с 451 тыс. долларов до 1,2 млн.