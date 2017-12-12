Минфин, который требует от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и ЦБ вернуть около 85 млрд рублей, предоставленных в рамках программы ОФЗ санированным Генбанку, «Открытию» и Бинбанку, решил избавить АСВ от уплаты налогов с несуществующих доходов по ОФЗ, пишет «Коммерсант».



На последнем совете директоров АСВ обсуждался план действий агентства в связи с возникновением налогового риска на сумму более 8 млн рублей по ОФЗ, предоставленным Генбанку. 21 августа произошло снижение норматива достаточности базового капитала Генбанка ниже 2%. Это стало триггером для мены требований АСВ к банку по договорам субординированного займа на акции. Аналогичные условия содержатся в договорах АСВ со всеми банками — получателями ОФЗ. Требования у АСВ к Генбанку возникли в рамках программы капитализации банков через ОФЗ. В апреле этого года Генбанк получил в рамках программы 1,4 млрд рублей, а в августе был санирован.

В рамках санации капитал Генбанка был уменьшен до 1 рубля. Таким образом, АСВ по факту не получило ничего. А ОФЗ на 1,4 млрд рублей остались в банке и продолжают генерировать ему купонный доход. Однако, согласно закону «О банках и банковской деятельности», коэффициент мены в данной ситуации рассчитывается исходя из соотношения рыночной стоимости акций (но не ниже их номинальной стоимости) и размера требований кредиторов по субординированным займам. Поскольку номинальная стоимость акций Генбанка — 1 рубль, у АСВ возникают доход в размере предоставленных ОФЗ и обязательство по уплате налога на прибыль — 8,2 млн рублей.

Поэтому на совете директоров обсуждался вопрос внесения изменения в налоговое законодательство с целью нивелировать налоговые последствия в данной ситуации для АСВ. И в отличие от ситуации с самими ОФЗ, предоставленными санированным банкам, возврата которых Минфин будет требовать у АСВ, налоговые льготы агентству министерство предоставить готово.