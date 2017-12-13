Участник пакта ОПЕК+ Россия в будущем году снизит добычу нефти, в то время как США будут первыми по темпам роста производства, прогнозирует нефтекартель ОПЕК в ежемесячном обзоре.

ОПЕК снизила прогноз добычи нефти в России в 2018 году до 10,98 млн баррелей в сутки с 11,03 млн баррелей в сутки в предыдущем обзоре. В США добыча взлетит на 1,05 млн баррелей в сутки — до 15,29 млн баррелей в сутки, прогнозирует ОПЕК.

Снижение производства в России по сравнению с 2017 годом составит 1,36%, или 150 тыс. баррелей в сутки с 11,13 млн баррелей в сутки.

Минэнерго России прогнозирует, что объем добычи нефти в России в 2018 году останется на уровне 2017 года — около 547 млн тонн.

США, Канада, Бразилия, Казахстан, Великобритания, Гана, Конго и Австралия будут увеличивать добычу в следующем году, в то время как Мексику, Китай, Россию, Колумбию, Азербайджан и Норвегию ожидает падение производства, прогнозирует ОПЕК.

Больше всего в 2018 году из стран вне картеля добыча вырастет в США. ОПЕК повысила прогноз прироста до 1,05 млн баррелей в сутки вместо прироста на 0,87 млн баррелей в сутки в прежней оценке. В целом поставки нефти в странах вне ОПЕК в 2018 году вырастут на 0,99 млн баррелей в сутки до 58,81 млн баррелей в сутки, прогнозирует картель.