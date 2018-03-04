Финансовые институты Сити в Лондоне после Brexit не будут пользоваться специальными паспортами, которые дают им возможность осуществлять торговые операции внутри ЕС без лицензий на работу в отдельно взятых странах сообщества. Об этом в интервью воскресной программе ВВС заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.



«Если бы мы приняли паспортную систему, то были бы только той стороной, которая играет по уже установленным правилам. Нам пришлось бы соблюдать их правила, то есть те, которые были определены в других местах. С учетом же той важности, которую представляет собой финансовая стабильность, мы не можем лишь придерживаться аналогичных правил, не имея в них никакого права голоса», — пояснила глава правительства.

Мэй подчеркнула, что паспорта являются «неотъемлемой частью» пребывания в едином рынке ЕС, из которого Великобритания неизбежно выйдет, когда покинет Евросоюз.

Соединенное Королевство официально выйдет из ЕС 29 марта будущего года.

Поскольку Сити сейчас считается главном финансовым центром Евросоюза, британская столица столкнулась с угрозой перевода многими крупными банками своих штаб-квартир из Лондона в страны континентальной Европы с целью сохранения доступа к единому рынку. Однако британские власти рассчитывают на то, что привлекательность будущих договоренностей с Брюсселем в отношении режима оказания финансовых услуг, а также открывающиеся после Brexit перспективы свободного сотрудничества с финансовыми и страховыми рынками планеты сохранят привлекательность Сити для мирового банковского сообщества.