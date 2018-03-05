Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву проработать вопрос об изменении уплаты страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за неработающих, следует из документа на сайте правительства.



«Минздраву России (В. И. Скворцовой), Минфину России (А. Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М. С. Орешкину) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации дополнительно проработать и представить согласованные предложения о совершенствовании порядка исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, а также о целесообразности перераспределения полномочий по указанному вопросу», — говорится в документе.

Поручение должно быть исполнено до 30 апреля 2018 года.

В настоящий момент взносы в ФОМС за трудоспособное неработающее население платят регионы.