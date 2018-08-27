Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор подельникам экс-владельца банка «Пушкино» Алексея Алякина. За хищение 600 млн рублей из этого кредитного учреждения осуждены бывший заместитель главы администрации Твери Денис Гонтарев и бизнесмен Анатолий Семенов, сообщила газета «Коммерсант».

Уголовное дело о хищении денежных средств из банка «Пушкино» (по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ) было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Московской области в июне 2016 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов. Разбираясь в финансовой документации банка, который был лишен лицензии 30 сентября 2013 года, сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам (всего таковых оказалось более 80). В частности, как следует из материалов дела и приговора, 600 млн рублей были похищены из «Пушкино» в период с декабря 2011-го по август 2012-го. С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим бывшим одноклассником — заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области. Именно тогда полковник Гонтарев познакомился с местным предпринимателем, занимавшимся строительством жилья в Тверской области и Подмосковье, Анатолием Семеновым. Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банк «Пушкино» и выдал кредит в размере 600 млн рублей. Предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство 11 многоквартирных жилых домов на Вишневой улице в подмосковной Рузе. Вместо этого часть денег ушла на строительство других объектов и личные нужды обвиняемых.

Первый фигурант в этом деле появился в сентябре 2016 года. Именно тогда был задержан проходивший сначала в качестве свидетеля Денис Гонтарев. По ходатайству следствия суд заключил его под домашний арест. В декабре 2017 года аналогичная участь постигла и Анатолия Семенова.

Свою вину в инкриминируемых хищениях обвиняемые не признали ни в ходе следствия, ни в суде, утверждая, что никакого преступления не совершали. Например, из показаний Семенова следовало, что заем брался под завершение строительства объекта, замороженного после банкротства тверского ДСК. Правда, вразумительного ответа, куда ушли деньги, ни следствие, ни суд так и не получили.

В итоге оба фигуранта были признаны виновными в мошенничестве. Денис Гонтарев получил четыре года колонии, а его сообщник Анатолий Семенов — три.



Издание напоминает, что это уже второй приговор по делу о хищении из банка «Пушкино». В апреле 2016 года Пушкинский горсуд приговорил к четырем годам условно кинопродюсера и руководителя нескольких строительных фирм Владимира Мурова. Это дело также было возбуждено по заявлению АСВ по части 4 статьи 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»). В общей сложности в 2011—2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино» выдал ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн рублей. В дальнейшем эти деньги оказались на счетах фирм, подконтрольных Мурову. Изначально именно его следствие считало организатором махинаций. Тот утверждал, что никакого криминала в получении кредитов не видел. Однако вскоре Муров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Мособлпрокуратурой, и его роль в этом деле поменялась. В итоге он не только рассказал о схемах, которые использовались для вывода денег из банка, но и сообщил, что через подконтрольные ему фирмы из «Пушкино» было выведено не 469 млн рублей, а более 800 млн. По его словам, настоящим организатором хищений якобы был тогдашний владелец банка Алексей Алякин. В конце 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал его заочный арест, и он был объявлен в международный розыск.