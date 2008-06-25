Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит отчет Банка России за 2007 год. Такое решение было принято советом палаты на заседании во вторник. Также депутаты планируют обсудить во втором чтении законопроект, касающийся льготной приватизации помещений для субъектов малого и среднего бизнеса. Помимо этого, в первом чтении Дума планирует рассмотреть законопроект о Фонде содействия жилищному строительству.

Как сообщил журналистам спикер Госдумы Борис Грызлов, в рамках «правительственного часа» депутаты заслушают доклад министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталия Мутко «Об обеспечении условий для подготовки и участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Пекине». Кроме того, по словам Грызлова, будет рассмотрен во втором чтении технический регламент на соковою продукцию из фруктов и овощей. Спикер подчеркнул, что законопроект направлен на обеспечение безопасности и качества продукции.

Грызлов добавил, что будет рассмотрен и законопроект об индексации социальных выплат с 1 июля 2008 года.