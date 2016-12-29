Российская экономика «выходит из отрицательных темпов роста», и уже в начале 2017 года можно будет наблюдать пусть и минимальный, но положительный рост. Такое мнение глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин высказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сейчас российская экономика потихоньку выходит из отрицательных темпов роста, скорее всего, в начале следующего года мы будем иметь положительные, минимальные, но положительные темпы роста», — сказал он.

Цены на нефть пока неустойчивы, есть ряд факторов, которые могут вызвать их снижение, подчеркнул Кудрин. Центр стратегических разработок к январю — февралю 2017-го подготовит окончательные предложения по стратегии развития России до 2024 года, добавил он.

«Работа над стратегией развития России в полном разгаре. У нас еще по большинству вопросов только предложения или альтернативные сценарии решения. Мы активно как с профессиональным сообществом, с ведущими экспертами, так и с членами правительства их обсуждаем. Только в январе —феврале, может быть, выстроится окончательная картина многих решений», — отметил Кудрин.