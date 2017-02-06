Долю государства в экономике необходимо снижать там, где оно не может управлять эффективно, в то же время есть области, в которых государство является безальтернативным собственником, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



В среду газета «Ведомости» сообщила, что ФАС предлагает уменьшить присутствие государства в экономике, запретив госкомпаниям и ГУП приобретать новые активы — и напрямую, и через «дочек».

«Это вопрос экономической эффективности и экономической целесообразности. Безусловно, там, где государство не может действовать как эффективный менеджер, здесь, конечно, необходимо снижать долю государства, это тоже позиция, которую неоднократно озвучивал президент», — сказал Песков.

Он не стал комментировать вопрос, в каких областях государство не может действовать как эффективный менеджер. «Это уже длинная экономическая дискуссия», — сказал он.

«Но в то же время есть и области, где частный сектор просто не в состоянии занимать сколь-либо конкурентоспособную позицию, и здесь государство, собственно, является безальтернативным собственником, это абсолютно нормальная практика», — заключил пресс-секретарь президента.

По данным «Ведомостей», проект президентского указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017—2019 годы, доработан и внесен в правительство. Издание ознакомилось с ним, подлинность подтвердил представитель ФАС. Документ прошел межведомственное обсуждение, в целом согласован и внесен в правительство с учетом пожеланий ведомств, сообщил газете замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.