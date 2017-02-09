Окончательных решений по передаче Агентству жилищного ипотечного кредитования (АИЖК) банка «Российский Капитал», который занимается достройкой объектов проблемного холдинга СУ-155, пока не принято. Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
«Нет, пока таких решений (о выкупе Агентством по страхованию вкладов, акционером банка, проблемных активов СУ-155 и передаче самого холдинга АИЖК) нет. Идут разные обсуждения, в том числе смены учредителя банка «Российский Капитал», как раз с АСВ на АИЖК, но решений окончательных пока никаких не принято», — сказал глава Минстроя.
Банк «Российский Капитал» осуществляет санацию проблемного строительного холдинга СУ-155. Соответствующее решение было принято в конце 2015 года. В зоне ответственности банка находятся 130 жилых объектов СУ-155. Согласно разработанной Минстроем РФ концепции по завершению строительства объектов застройщика, проект рассчитан до конца 2018 года. До конца 2016-го банк планировал завершить строительство 58 жилых домов, находящихся в зоне ответственности «Российского Капитала».
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 320,16 млрд рублей (29-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,28 млрд, кредитный портфель — 156,00 млрд, обязательства перед населением — 131,64 млрд.