Банк России разрешит НПФ держать в своих инвестиционных портфелях бумаги, которые не имеют национального рейтинга. Как заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на встрече с банкирами в пансионате «Бор», фонды смогут использовать ценные бумаги, не имеющие такого рейтинга, если у данных активов есть листинг на Московской бирже. Это будет касаться акций и облигаций, приобретенных НПФ до 13 января 2017 года.

«Мы поработали с биржей, исправили существующие недочеты и сохраним это правило на несколько месяцев», — передает слова первого зампреда корреспондент РБК.

Несмотря на введение моратория для НПФ, Швецов призвал компании, в бумаги которых инвестированы пенсионные средства, не терять времени и заключать договоры с российскими рейтинговыми агентствами, чтобы получить национальный рейтинг. «Это безальтернативно», — заявил он.

По законодательству пенсионные фонды могут вкладывать средства клиентов в бумаги, обладающие определенным рейтингом и торгующиеся на бирже. Согласно вступившему в июле 2015 года закону «О деятельности кредитных рейтинговых агентств» (222-ФЗ), все рейтинговые агентства, работающие в России, должны получить аккредитацию ЦБ и попасть в реестр регулятора к 13 января 2017 года. Не прошедшие аккредитацию агентства лишаются возможности присваивать национальные рейтинги российским компаниям и банкам, а значит, их бумаги не могут быть размещены на бирже и приобретены НПФ или ЦК, управляющими пенсионными средствами. Это касается только российских агентств, для иностранных установлен другой дедлайн — 13 июля 2017 года.

На сегодняшний день аккредитацию ЦБ получили только два агентства из восьми — АКРА и RAEX («Эксперт РА»). Два российских агентства, «РусРейтинг» и НРА, не получившие аккредитацию, в начале января объявили, что перестанут присваивать и поддерживать свои кредитные рейтинги. В декабре 2016 года одно из иностранных агентств, Fitch Raitings, сообщило о решении отозвать около 150 публичных рейтингов, присвоенных российским компаниям по национальной шкале.

Ситуация для НПФ осложняется и реформой листинга, начатой Московской биржей с января 2017 года. 21 января биржа изменила состав высшего котировального списка, выведя из него акции девяти компаний. В том числе из первого котировального уровня были исключены бумаги банка «Возрождение», МОЭСК, «Мостотреста» и КамАЗа, а из второго в третий были переведены бумаги АвтоВАЗа, РБК, «Ленэнерго». Позже Московская биржа вывела из первого котировального списка облигации ряда компании и банков. Представители ЦБ тогда говорили, что не исключают возникновения проблем у некоторых фондов, и пообещали дать им срок для устранения нарушений.