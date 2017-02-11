Лондон в связи с Brexit может внести раскол в Евросоюз, такие опасения в интервью Deutschlandfunk высказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, британское правительство может давать различные обещания каждой стране.

«Остальные 27 стран пока этого не знают, но британцы знают хорошо, как к этому подступиться. Если одной стране обещаешь одно, другой — другое, а третьей — третье, никакой европейской сплоченности в результате не будет», — заметил председатель Еврокомиссии.

Он также сообщил, что не намерен оставаться на своем посту после истечения нынешнего срока полномочий. Юнкер охарактеризовал предвыборную борьбу за пост главы Еврокомиссии, которая проходила в 2014 году, как «прекрасную», однако заявил, что еще одной кампании не будет, потому что он не станет вновь претендовать на эту должность. Юнкер покинет свой пост в 2019 году.

В ходе интервью Юнкер рассказал, что после прихода на пост главы ЕК надеялся на конструктивную работу над тем, чтобы вернуть веру европейцев в единую Европу, однако теперь «по несколько часов в день» вынужден заниматься подготовкой выхода Великобритании из состава ЕС.