Доходы Москвы от предоставления на платной основе парковок в 2016 году составили 4,37 млрд рублей. Это на 25,6% больше, чем в 2015-м. Штрафы за правонарушения в области дорожного движения принесли в столичный бюджет 13,144 млрд рублей, что на 11,8% больше, чем годом ранее (11,3 млрд рублей), пишут «Ведомости» со ссылкой на оперативные итоги исполнения бюджета Москвы.

Это бюджет целого российского города — например, бюджет Казани сопоставим с теми суммами, которые Москва получает от парковок и в виде штрафов автомобилистам, комментирует старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. Бюджет Казани в 2016 году составлял около 19 млрд рублей.

Поступления в бюджет от нерадивых автомобилистов могут быть еще выше, указывает эксперт. В оперативных данных об исполнении бюджета указано, что «прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба» принесли городу дополнительно еще 7,23 млрд рублей. Пресс-секретарь департамента финансов Москвы Дарья Полухина отказалась уточнить, какие штрафы учтены в этой статье доходов.

Доходы от платных парковок идут в управы районов, которые могут тратить полученные из бюджета средства на благоустройство районов, капитальный ремонт домов, «повышение пешеходной доступности метро», а также субсидировать установку шлагбаумов во дворах, прилегающих к платным парковкам.

Схема распределения средств выглядит довольно простой, но отследить, сколько денег поступает от парковок и как они расходуются, оказалось сложно, отмечала Контрольно-счетная палата Москвы, проверившая в 2015 году создание и функционирование единого парковочного пространства.