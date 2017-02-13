Соблюдение условий венского соглашения о снижении добычи нефти может привести к существенному сокращению товарных запасов нефти в мире уже в первом полугодии 2017-го, что, в свою очередь, будет способствовать удержанию цены в диапазоне 50—60 долларов за баррель, считает руководитель дирекции «Аналитический центр ТЭК» Минэнерго РФ Павел Сорокин.



«Участники рынка видят позитивную динамику, понимают, что это отразится на запасах. И при соблюдении условий соглашения можно ожидать достаточно существенного сокращения товарных запасов уже в первом полугодии», — сказал Сорокин в эфире РБК. По его мнению, это, скорее всего, будет способствовать удержанию цены в диапазоне 50—60 долларов за баррель.

«Если посмотреть на общие объемы снижения, особенно в таких странах, как Китай, а также на рост спроса, который, скорее всего, будет существенным, то можно говорить о более здоровом состоянии рынка в этом году», — считает Сорокин.

ОПЕК 30 ноября договорилась о снижении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.