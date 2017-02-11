Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил без изменения решение о взыскании с Военно-Промышленного Банка в пользу ликвидационной комиссии управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Республике Коми 29,1 млн рублей долга, сообщает РАПСИ со ссылкой на постановление суда.

Апелляционная инстанция отклонила жалобу банка на решение Арбитражного суда Москвы от 25 октября 2016 года, когда был удовлетворен иск о взыскании денежных средств.

Как следует из материалов дела, управление ФСКН по Республике Коми 10 сентября 2014 года заключило с ООО «УрбанСтройГрупп» государственный контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция здания Управления ФСКН России по Республике Коми».

В обеспечение надлежащего исполнения должником (принципалом) его обязательств перед кредитором (бенефициаром) по вышеуказанному контракту Военно-Промышленным Банком (гарантом) была выдана банковская гарантия от 5 сентября 2014 года. Согласно указанной банковской гарантии, банк безотзывно обязуется уплатить бенефициару по его первому требованию сумму в пределах 29,1 млн рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом контракта.

Управление 18 апреля 2016 года предъявило ответчику письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии с приложением необходимых документов. В требовании сказано о ненадлежащем исполнении со стороны компании «УрбанСтройГрупп» своих обязательств перед управлением, а именно о нарушении обязательств по срокам выполнения работ. Банк отказал в удовлетворении требования в связи с тем, что оно не соответствует условиям банковской гарантии. Это послужило причиной обращения управления с иском к банку.



Арбитражный суд Москвы в декабре 2016 года по заявлению Центрального банка РФ признал ВПБ банкротом.