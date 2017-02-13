«МегаФон» заявил об отсутствии договоренностей о разделе «Евросети». Об этом RNS сообщила официальный представитель компании Юлия Дорохина.



«На данный момент у нас нет никаких договоренностей с «Вымпелкомом» о разделе «Евросети», — сказала она.

Напомним, что глава «Евросети» Александр Малис сообщал, что вопрос о разделе ритейлера мобильной электроники на собрание акционеров не выносился. «Даты, когда вопрос о разделе «Евросети» будет вынесен на собрание акционеров, нет», — заявил топ-менеджер.

Совладельцами «Евросети» являются операторы связи «МегаФон» и «Вымпелком».

Ранее «Ведомости» сообщили, что 10 февраля топ-менеджмент «МегаФона» на встрече с инвесторами подтвердил намерение разделить «Евросеть» на две части. По данным источников издания, вопрос решится в 2017 году, при этом «МегаФон» получит чуть больше 2 000 салонов сети, а что станет с брендом «Евросеть» — пока не решено.