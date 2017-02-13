Контролировать работу Единой информационной системы госзакупок (ЕИС) будут Минфин и подчиненное ему Федеральное казначейство. Такое поручение дал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Об этом «Коммерсанту» сообщил представитель первого вице-премьера, подтвердив, что по итогам совещания Шувалов дал поручение проработать вопрос передачи полномочий.

Нововведение в Белом доме объясняют желанием сосредоточить контрольные полномочия в одном ведомстве.



Отмечается, что данное решение должно сконцентрировать операционные и нормативно-правовые полномочия по управлению системой в руках одного органа (и подведомственного ему учреждения) с целью повышения контроля над функционированием ЕИС и, как следствие, прозрачности проведения закупочных процедур.



Напомним, ЕИС была запущена 1 января 2016 года на портале zakupki.gov.ru. По данным Минэкономики, в 2016 году в ЕИС появилось извещений о закупках на сумму около 6,5 трлн рублей, объем заключенных контрактов составил порядка 5,3 трлн. В ведомстве ранее отмечали, что объем закупок у единственного поставщика увеличился относительно показателя 2015 года на 7%, а неэффективными признаны 0,3% от общего количества и 3,8% от объема заключенных контрактов. В начале текущего года из-за постоянных правок законодательства о закупках и увеличения нагрузки на систему, в частности попыток сопряжения ее с электронным бюджетом, ЕИС столкнулась с масштабными сбоями.

Ранее Минэкономики, Минфин и другие ведомства спорили по поводу контроля над системой закупок. Минэкономики выступало против предложения «Открытого правительства» передать регулирование сферы закупок Минфину. Взамен оно предлагало Белому дому расширить полномочия самого экономического министерства. Участники рынка отмечали, что такое ведомственное перетягивание полномочий не решит реальных проблем закупочной отрасли.