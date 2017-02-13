МТС и «МаксимаТелеком» запускают проект, в ходе которого небольшие базовые станции оператора (фемтосоты) будут подключаться к Wi-Fi-сети «МаксимаТелекома». Возможно, об этом будет объявлено уже во вторник. Об этом рассказали люди, близкие к обеим компаниям. Представители МТС и «МаксимаТелекома» этого не комментируют.

Фемтосоты обеспечат пассажиров стабильной голосовой связью, СМС-услугами и мобильным Интернетом по технологии 3G во всех тоннелях Московского метрополитена, обещали они ранее. МТС будут платить фиксированный ежемесячный платеж при выполнении партнером всех оговоренных технических условий, в частности скорости мобильного Интернета и бесперебойности связи, говорил представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Капитальные затраты МТС в Москве в 2016 году составили 15 млрд рублей, недавно рассказывал директор МТС в Москве Игорь Егоров. В 2017 году они останутся на том же уровне, обещал он. К концу этого года МТС планируют покрыть связью 140 станций (сейчас покрыто 53), прогнозировал директор МТС в Москве Игорь Егоров. По его словам, работа в метро не приносит операторам прибыли, они предоставляют связь в метрополитене в первую очередь для того, чтобы поддерживать лояльность клиентов, обеспечивать качественный сервис.

МТС планируют покрыть связью 3G и 4G 140 станций столичного метрополитена до конца года МТС планируют покрыть связью стандарта 3G и 4G 140 станций столичного метрополитена до конца года, сообщил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров.

В 2011—2015 годах строительство сотовых сетей в метро практически застопорилось, в частности из-за того, что метрополитен установил заградительные тарифы на доступ к инфраструктуре, говорили ранее «Ведомостям» источники, близкие к сотовым компаниям. Чиновники и операторы одно время обсуждали телефонизацию метро с помощью единой для всех сотовых компаний сотовой сети в метрополитене. Но кризис 2014 года заставил отложить эти планы. Правда, уже в 2015 году замороженное сетевое строительство в метро оживилось, например МТС покрыли 3G-сетью Сокольническую и Таганско-Краснопресненскую линии московского метро, а также улучшили 3G-покрытие на кольцевой линии, рассказывал летом 2015-го Солодовников.

Сотрудничество МТС с «МаксимаТелекомом» в сфере улучшения покрытия в метро — логичный шаг с точки зрения повышения лояльности абонентов, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков.

Tele2 в 2017 году покроет сетями 70 ключевых станций Московского метрополитена, цитировало РИА Новости ее гендиректора Сергея Эмдина.

«ВымпелКом» продолжает собственное строительство в метро, в ближайшее время сеть LTE появится на нескольких новых станциях, обещает его представитель Анна Айбашева.