Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не является сторонником слабого рубля. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я, если честно, не являюсь сторонником слабой валюты», — сказал Орешкин.

Он отметил, что в своем прогнозе социально-экономического развития РФ министерство подготовило и прогноз по валютному курсу.

Минэкономразвития в своем официальном прогнозе ожидает среднегодовой курс доллара на уровне 64,4 рубля в текущем году. В конце года, по прогнозу министерства, доллар будет стоить 68 рублей.

«Мы показали, что по нашим оценкам, по нашим моделям, которые оценивают динамику платежного баланса… Мы видим, что платежный баланс ухудшится к лету этого года и, соответственно, ослабление в сторону рубля будет», — добавил он.

«Мы честно об этом рассказали, чтобы услышать критику и понять, что бизнес, население думают о наших прогнозах», — отметил Орешкин.