Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не является сторонником слабого рубля. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
«Я, если честно, не являюсь сторонником слабой валюты», — сказал Орешкин.
Он отметил, что в своем прогнозе социально-экономического развития РФ министерство подготовило и прогноз по валютному курсу.
Минэкономразвития в своем официальном прогнозе ожидает среднегодовой курс доллара на уровне 64,4 рубля в текущем году. В конце года, по прогнозу министерства, доллар будет стоить 68 рублей.
«Мы показали, что по нашим оценкам, по нашим моделям, которые оценивают динамику платежного баланса… Мы видим, что платежный баланс ухудшится к лету этого года и, соответственно, ослабление в сторону рубля будет», — добавил он.
«Мы честно об этом рассказали, чтобы услышать критику и понять, что бизнес, население думают о наших прогнозах», — отметил Орешкин.
Рубль может ослабнуть во II—III кварталах 2017 года с учетом ухудшения платежного баланса, вызванного сезонными факторами, заявил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума министр экономического развития Максим Орешкин.