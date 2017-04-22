Доходы бюджета России от нефтяной отрасли к 2025 году снизятся на 1 п. п. ВВП из-за изменения структуры нефтяных запасов и льгот, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Илья Трунин в рамках Красноярского экономического форума.

«Если не менять ставки, то к 2025 доходы снизятся на 1 п.п. ВВП. Структура нефтяных запасов меняется и все больше доля переходит на (трудноизвлекаемые запасы. — Прим. ред.). Во-первых, доля сектора в ВВП при прочих равных снижается, а во-вторых, льготные ставки применяются более широко из-за истощенности», — сказал он.

Согласно закону о бюджете, на 2017 год запланировано поступление около 5 трлн рублей нефтегазовых доходов (37%) из 13,5 трлн рублей общей суммы. В прошлом году их доля была примерно такой же — 35,7%. Ранее, когда цена на нефть достигала примерно 100 долларов за баррель, доля нефтегазовых доходов в бюджете превышала 50%.