Доходность счетов граждан в рамках индивидуального пенсионного капитала, концепция которого разрабатывается Минфином и Центробанком, будет превышать инфляцию. Об этом сообщил на Красноярском экономическом форуме замдиректора департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Владимир Таможников, напомнив, что уровень доходности по пенсионным накоплениям не гарантирован.

«Это система индивидуальных пенсионных счетов, которые являются собственностью граждан, насколько они могут являться таковой, они наследуются. На этих счетах лежат реальные деньги, они не просто лежат, а инвестируются — на них начисляется инвестиционный доход. Поскольку средства инвестируются вдолгую пенсионными фондами, то можно смело ожидать, что их доход будет выше инфляции и выше депозитной ставки, что очень важно на таком длинном периоде», — рассказал он.

По словам Таможникова, мировая практика показывает, что на периоде 30—40 лет не бывает доходности ниже инфляции, потому что экономический рост в целом положителен, отличен от нуля. При этом он подчеркнул, что существующая система гарантирования пенсионных фондов обеспечивает только то, что человек не потеряет свои деньги, но не уровень доходности по накоплениям.

Таможников также подчеркнул, что система ИПК частная, деньги не могут быть заморожены или отобраны решением государства, и основная задача системы — разграничить государственную и частную часть пенсии.

Фонды даже сейчас на условиях падающей экономики на горизонте 5—7 лет показывают доходность выше инфляции, отметил глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. «Единственное, что отличает ИПК от ОПС (обязательного пенсионного обеспечения) — это гарантия прав собственности», — признал Беляков, так как пенсионные накопления в течение нескольких лет замораживались. Однако, по его мнению, позволить себе участвовать в ИПК смогут немногие граждане, которые располагают достаточным доходом, чтобы откладывать на будущее.