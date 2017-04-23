Минфин ФРГ настоял на внесении ряда пунктов в документ, содержащий требования ЕС к Лондону. В частности, речь идет о выполнении всех финансовых обязательств, сообщает Handelsblatt.

По информации издания, с подачи Минфина ФРГ были ужесточены основные принципы ЕС на переговорах по Brexit. Чтобы покинуть сообщество, от Великобритании потребуют выполнить «все» финансовые обязательства по отношению к остальным странам Евросоюза, сообщает газета со ссылкой на новую версию документа, содержащего требования Брюсселя, с которыми он выступит на переговорах с Лондоном.

Как отмечает Handelsblatt, в прежней версии этого документа шла речь о «законных и касающихся бюджета» обязательствах Великобритании. Оба этих определения могли бы быть истолкованы как ограничивающие и были исключены из текста по настоянию немецкого ведомства, пишет издание, ссылаясь на брюссельских дипломатов.

Кроме того, Минфин ФРГ отметил необходимость наличия в договоре о Brexit порядка выхода Великобритании из Европейского инвестиционного банка, Европейского центробанка и Европейского фонда развития. Поэтому Берлин настоял на том, чтобы этот вопрос также был закреплен в документе с требованиями ЕС по Brexit.

Текст документа предполагается утвердить 24 апреля на встрече представителей стран ЕС, а окончательно он будет принят на саммите Евросоюза 29 апреля.

Переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС должны начаться после досрочных выборов в Британии 8 июня, о проведении которых несколько дней назад неожиданно объявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.