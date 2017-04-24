Головной офис банка «Пересвет», расположенный на Краснопресненской набережной в Москве, 24 апреля, в 12:00 мск, возобновил свою работу, сообщает корреспондент RNS.

Согласно вывеске на двери банка, он обслуживает клиентов с понедельника по пятницу, с 12 до 15 часов. К 12:00 мск у отделения банка собрались 16 вкладчиков.

«Машины (инкассаторской. — Прим. ред.) с утра не было. Возможно, что денег не дадут... Мы — это только начало, сейчас прибегут еще люди, которые захотят снять деньги», — сказал RNS один из вкладчиков.

Другой вкладчик рассказал со ссылкой на оператора кол-центра банка, что из-за ожидаемого ажиотажа лимит на выдачу вкладов физлицам временно составит 500 тыс. рублей в течение трех дней. Чтобы получить еще 500 тыс. рублей, клиенту необходимо оставить в банке новую заявку.

Клиенты банка выразили уверенность, что банк будет успешно санирован. «Хорошо, что его санируют. Думаю, у банка все будет хорошо», — сказал один из вкладчиков.

«Нам еще повезло, у банка не отозвали лицензию», — отметил другой клиент «Пересвета».

19 апреля ЦБ принял решение о санации банка «Пересвет» с использованием механизма bail-in. По данным регулятора, более 70 кредиторов банка согласились конвертировать в его капитал 69,7 млрд рублей. Еще 66,7 млрд рублей кредитных средств выделит ЦБ.