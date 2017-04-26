Количество киберпреступлений в 2016 году возросло в два раза и составило более 42 тыс. случаев, об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка в ходе выступления в Совете Федерации России с ежегодным докладом.

В связи с такими показателями Чайка обозначил необходимость усиления уголовной ответственности за подобные деяния, а также введения санкций в отношении кредитных организаций за недостаточную защиту банковских вкладов.

В среду Чайка выступает в верхней палате парламента собрания с ежегодным докладом о проделанной прокурорами работе, исполнении законов Российской Федерации, противодействия коррупции, исполнении наказаний, борьбы с терроризмом и других аспектов правовой деятельности. Подведение итогов работы ведомства является многолетней традицией.