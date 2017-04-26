Власти Татарстана планируют создать спецфонд для поддержки вкладчиков банков, у которых была отозвана лицензия, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов президенту РФ Владимиру Путину.



ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на шесть месяцев. Позднее регулятор отозвал лицензии у трех татарстанских банков — Анкор Банка, Интехбанка и Татфондбанка.

«Конечно, нам придется найти механизм: мы планируем создать специальный фонд, который окажет поддержку той категории вкладчиков, которые не смогут получить (средства) за счет распродажи (имущества банков)», — сказал Минниханов.

По его словам, уже создана правительственная комиссия, «формируется кредиторская масса». «Люди, которые виновны, задержаны, правоохранительные органы работают, рассматриваем все сделки», — сообщил он.