В британском Ньюкасле автомобиль въехал в толпу людей, празднующих Ураза-байрам около колледжа, сообщает The Daily Mail. По предварительным данным, пострадали пять человек, среди них могли быть дети.

По сообщениям полиции, в воскресенье в 9:14 автомобиль въехал в группу пешеходов. На место происшествия прибыли службы экстренной помощи. Версия теракта не рассматривается.

«Полиция арестовала женщину 42 лет, в настоящее время она находится в предварительном заключении», — говорится в заявлении полиции.

«В настоящее время полиция ведет расследование с целью установить, что конкретно произошло, но не считает это террористическим актом. Экстренные службы находятся на месте событий, подтверждено, что пять человек пострадали», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня в Лондоне автомобиль въехал в толпу людей. Фургон, в котором, по свидетельству очевидцев, находились три человека, выехал на тротуар и врезался в толпу, в которой было много мусульман. Они возвращались после ночной молитвы в мечети. После того, как автомобиль сбил людей на тротуаре, из него выбежал человек с ножом в руках. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй тогда сообщила, что полиция рассматривает данный инцидент как возможный теракт.