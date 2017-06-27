Ежегодные доходы королевы Великобритании Елизаветы II достигнут в 2018/19 финансовом году (начинается в апреле) рекордного уровня — 82,2 млн фунтов стерлингов (около 105 млн долларов). Об этом сообщает во вторник газета The Daily Telegraph.

Подобное почти двукратное увеличение доходов по сравнению с предыдущим годом связано с успешной предпринимательской деятельностью компании Crown Estate, которая управляет от лица Елизаветы II королевским имуществом, и увеличением с 15% до 25% в ближайшее десятилетие ежегодного государственного содержания, выплачиваемого Елизавете II, с учетом ремонта Букингемского дворца. По предварительным оценкам, многочисленные работы, в том числе реставрационные, обойдутся в 2017—2027 годах в 369 млн фунтов (почти 470 млн долларов).

Согласно законодательству, всю свою прибыль Crown Estate перечисляет Министерству финансов Великобритании. Размер выплачиваемого из средств британских налогоплательщиков содержания суверена определяется парламентом страны. За повышение содержания монаршей фамилии на 10% в ближайшее десятилетие проголосовали 464 депутата палаты общин, против высказались 56 народных избранников.

Выделяемая таким образом сумма используется на самые разные нужды, в том числе на официальные поездки представителей королевской семьи и приемы, а также на зарплаты сотрудникам королевских дворцов.

Согласно обнародованным данным, только на поездки членов монаршей семьи в 2016/17 финансовом году было потрачено 4,5 млн фунтов (5,7 млн долларов) — на 500 тыс. фунтов больше, чем в предыдущем фингоду.

По мнению хранителя денег, ассигнованных на личные расходы монарха, сэра Алана Рейда, такие расходы вполне оправданны. Ежегодные затраты каждого британца на эти счета составляют, по его словам, около 65 пенсов, что равно стоимости почтовой марки первого класса. «С учетом всего того, что делает королева, представляя свою страну, уверен, что в данном случае можно говорить об отличном соотношении цены и качества», — добавил Рейд.