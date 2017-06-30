В «Яндексе» считают, что дополнительное регулирование «больших пользовательских данных» может стать тормозом для развития цифровой экономики в России. Об этом RNS сообщили в пресс-службе интернет-компании.

«Дополнительное законодательное регулирование «больших пользовательских данных» может помешать развитию цифровой экономики. Данные пользователей надежно защищены существующим законодательством в сферах персональных данных, информации, тайны связи и неприкосновенности частной жизни. Что будут регулировать обсуждаемые сейчас законопроекты и какова их истинная цель — неясно», — сообщили в компании.

По мнению «Яндекса», для компаний, работающих на рынке данных, целесообразнее разработать «кодекс добросовестных практик».

Одновременно государство и крупные компании должны проводить системную просветительскую работу, которая закрепит базовые понятия безопасного поведения в новой среде у пользователей.

«Люди вводят номера кредитных карт на неблагонадежных сайтах; сообщают в соцсетях свое местоположение, не регулируя списки друзей, которые видят эту информацию; выкладывают в открытый доступ личные подробности своей жизни. Рассказывать о последствиях такого неосторожного поведения, предупреждать о подводных камнях — вот по-настоящему эффективная защита пользователей от реальных опасностей, с которыми они могут столкнуться в Интернете», — подчеркнули в «Яндексе».

Законодательные ограничения не защитят пользователей, которые не знают базовых правил поведения в Сети, констатировали в «Яндексе».