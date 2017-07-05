Президент РФ Владимир Путин призвал совершить рывок в сфере развития цифровой экономики, поскольку «каменный век закончился» и Россия может оказаться в зависимости от лидеров, которые успешно развивают это направление.

Глава государства отметил, что есть такие люди, которые задаются вопросом, зачем это нужно, поскольку РФ обладает большими богатствами, среди которых газ, нефть, уголь, металлы, алмазы.

«И в принципе в общем и целом развитие технологическое идет неплохо, интеллектуальная база очень хорошая. Но нам нужен с вами рывок. Вот что нужно. И нужно это обеспечить», — заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Он привел слова бывшего министра нефти одной из арабских стран, который сказал: «Каменный век закончился не потому, что камни кончились. А потому что появились новые технологии».

«Вот они появляются в мире, и тот, кто опоздает в этом соревновании, он мгновенно, я хочу это подчеркнуть, во всяком случае очень быстро попадет в полную зависимость от лидеров этого процесса. Россия не может ни в коем случае этого допустить. И главное, что у нас есть все шансы, все возможности использовать те факторы, о которых я уже сказал, а их нужно максимально использовать — все, что я сказал, это нам нужно сегодня, это по максимуму нужно использовать для того, чтобы обеспечить этот рывок и прорыв в будущее», — заявил Путин.