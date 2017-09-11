Четыре крупнейшие экономики ЕС и еврозоны выступили с предложением о разработке нового закона, который запретит интернет-компаниям пользоваться низкими налоговыми ставками в некоторых европейских странах, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Министры финансов Франции, Германии, Италии и Испании письменно обратились к председательству Эстонии в ЕС и Еврокомиссии с просьбой разработать новый закон, обязывающий интернет-компании платить налог в той стране, где они зарабатывают деньги, а не в стране, где зарегистрированы.

Министры намерены представить свое предложение европейским коллегам на неофициальной встрече министров финансов в Таллине на этой неделе. Предполагается, что налог будет рассчитываться согласно цифровому присутствию компании в стране, а не физическому.

В настоящий момент такие компании, как Google, Apple, Facebook и Amazon, могут платить минимальные налоги в Европе благодаря дочерним компаниям в странах с низкой налоговой ставкой, таких как Ирландия.

Предпосылкой для создания нового налогового закона стало дело Google во Франции, где французскому суду пришлось признать, что интернет-гигант не обязан платить более 1 млрд евро налогов на доходы, полученные через его службу AdWords, потому что у него нет «постоянного представительства» во Франции.