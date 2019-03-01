Banki.ru — сайт внимательного потребителя!

Вы ищете надежный банк в Москве, Санкт-Петербурге или в других городах России? Портал Banki.ru к вашим услугам.

На сайте размещена объективная и подробная информация о банках и их продуктах (Альфа-Банк, Сбербанк и др.), а также о микрофинансовых организациях (МФО). Потребительские кредиты, ипотека, автокредиты, кредитные карты, займы, вклады — это только часть той информации, которую вы можете найти на Banki.ru. Загляните в каталог банков. Изучив официальную информацию, вы можете ознакомиться с «Народным рейтингом» банков, где качество услуг банков оценили сами клиенты, а также обсудить банк на форуме.

Выбирайте проверенные банки!