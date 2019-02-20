Кредитные карты без отказа заявка онлайн

Оценка: Проверяется
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cashback
|Популярность
|
Mastercard World
|от 25%
|до 600 000
|до 55
|0 - 948
|есть
|
1 988 заявок
|28,9%
|до 300 000
|до 62
|0
|нет
|
1 359 заявок
|
Visa Gold
|от 27%
|до 600 000
|до 52
|1 490 - 1 990
|есть
|
269 заявок
|
Mastercard World
|от 12%
|до 300 000
|до 55
|590
|нет
|
3 482 заявки
|
Visa Gold
Mastercard World
|26%
|до 1 000 000
|до 101
|0 - 2 998
|до 10%
|
269 заявок
|
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
|от 0%
|до 300 000
|до 51
|0
|нет
|
1 208 заявок
|
Visa Classic
|25%
|до 750 000
|до 51
|299 - 3 588
|до 10%
|
12 заявок
|
Visa Classic
|от 14,99%
|до 500 000
|до 100
|1 190 - 1 490
|нет
|
5 862 заявки
|
Mastercard Gold
|от 27%
|до 600 000
|до 110
|0 - 1 800
|нет
|
695 заявок
|
Mastercard World
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|3 990
|до 10%
|
131 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.