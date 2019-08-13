|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 600 000
|до 55
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3 905 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта без отказа в Кредит Европа Банке считается одной из самых востребованных банковских услуг. Высокую популярность этого предложения можно объяснить тем, что у него есть множество преимуществ:
Заключив сделку по программе финансовой организации, вы можете поехать в отпуск, купить машину, сделать ремонт, а также оплатить обучение в ВУЗе или другом учебном заведении.
Как и где оформить продукт?
Многие потребители сталкиваются с проблемой поиска подходящего варианта. Чтобы упростить эту процедуру, мы собрали для вас все существующие предложения, которые можно получить на различных условиях. Для того чтобы сделать правильный выбор, мы советуем обратить внимание на следующие показатели, которые можно найти на этой странице:
Если вам понравился какой-либо из представленных в списке вариантов, то можете оформить на него онлайн-заявку. Она составляется очень просто, достаточно нажать на кнопку рядом с выбранной программой и заполнить небольшую анкету, указав в ней личные данные. После отправки обращения вам позвонят работники финансового учреждения, чтобы обговорить нюансы процедуры оформления договора.
Достоинства пластикового носителя
Данный способ получения заемных средств имеет множество положительных сторон, которые являются выгодными для потребителя:
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