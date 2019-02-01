Альфа-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Alfa Travel
Visa Signature «Alfa Travel» — Альфа-Банк
Основные характеристики
- ставка от 23,99% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание от 990 до 1 290 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Signature
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- Для путешествий
начисление миль за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно оплачивать туристические услуги, а также билеты любых авиакомпаний на сайте travel.alfabank.ru
- 1 000 приветственных миль;
- 8% за оплату отелей на travel.alfabank.ru
- 7% за покупку ж/д билетов на travel.alfabank.ru;
- 4,5% за покупку авиабилетов на travel.alfabank.ru;
- 2% за прочие покупки;
- мили не сгорают (если пользоваться картой хотя бы 1 раз за 6 месяцев)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
990 - 1 290 ₽
990 руб. при наличии пакета услуг, 1 290 руб. - без пакета
Снятие наличных в банкоматах банка
5,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
5,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
5,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
5,9%, мин. 500 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу ЦБ;
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за пропуск платежа - 36,5% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров);
- карта доступа в бизнес-залы аэропортов Priority Pass + упаковка багажа- бесплатно;
- расширенная страховка с учетом экстремальных видов спорта с лимитом 50 000 евро - бесплатно;
- возможность пользоваться бесплатным интернетом в роуминге 14 дней от МТС и Билайн;
- персональный помощник
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 500 000 ₽
Льготный период
до 60 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 23,99%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 320 руб.
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- начисление бонусных миль за расчеты по карте;
- льготный период действует на покупки и снятие наличных;
- возможна выдача карты по двум документам;
- привилегии для путешественников
Минусы
- крупная комиссия за снятие наличных;
- максимальную ставку банк не указывает
Дата актуализации
01.02.2019 15:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Alfa Travel» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.