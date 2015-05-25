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Страхование

В этом разделе вы можете выбрать лучшие страховые продукты ведущих страховых компаний России. Также здесь публикуются самые актуальные новости по российскому страховому рынку. В разделе собрана информация по крупнейшим страховым компаниям.

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Тест Банки.ру: рискуете ли вы остаться без крыши над головой?
Тест Банки.ру: рискуете ли вы остаться без крыши над головой?
С 4 августа в России вступит в силу новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. А что вы знаете о страховании недвижимости? Тест от СК «Ингосстрах» и Банки.ру поможет п...
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Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

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Страховые компании

Название компании Объем премий,
тыс. ₽		 Объем выплат,
тыс. ₽
Верна 1 777 163 434 604
Зетта Страхование 6 557 938 2 412 084
СК КАРДИФ
СК КАРДИФ
+7 (495) 287-77-85 Лицензия ЦБРФ СИ № 4104 от 18.07.2018
9 502 942 551 659
Согласие 32 898 469 20 036 595
СиВ Лайф
СиВ Лайф
+7 (495) 967-92-57 Лицензия ЦБРФ СЖ № 4105 от 19.05.2017
5 879 339 2 220 141
Астро-Волга 933 574 409 996
УРАЛСИБ Жизнь
УРАЛСИБ Жизнь
+7 (495) 737-00-55 Лицензия ЦБРФ СЖ № 3987 от 20.07.2016
4 983 613 141 078
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Мнения
Хороший клиент — довольный клиент, или Зачем Insure нужен Tech
Хороший клиент — довольный клиент, или Зачем Insure нужен Tech ​Павел Самиев
генеральный директор «БизнесДром», заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности

Одна из проблем страхового рынка — качество клиентского сервиса. Потребители «голосуют ногами», придирчиво выбирая компанию. Цифровизация и insurtech могут «развернуть страхование лицом к людям».

ОСАГО: справедливость торжествует
ОСАГО: справедливость торжествует Дмитрий Кузнецов
заместитель гендиректора по розничным видам страхования компании «Согласие»

Как предлагаемые изменения повлияют на тарифы и убыточность ОСАГО? Не начнет ли этот вид страхования снова «сползать в пропасть», как это было несколько лет назад?

Нечеловеческий фактор
Нечеловеческий фактор Дмитрий Руденко
генеральный директор, председатель правления страховой компании «Абсолют Страхование»

Уже со следующего года в мире, возможно, начнут массово продаваться беспилотные автомобили. Это значит, что страховую отрасль ждут большие перемены.

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ЦБ предупредил!
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ЦБ предупредил!

Доля некорректных продаж страховых продуктов в некоторых банках составляет 30%. С какими трудностями столкнутся банки на пути превращения в маркетплейсы?

Смотрите телеформат «Событие».

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