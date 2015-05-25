В этом разделе вы можете выбрать лучшие страховые продукты ведущих страховых компаний России. Также здесь публикуются самые актуальные новости по российскому страховому рынку. В разделе собрана информация по крупнейшим страховым компаниям.
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Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.
|Название компании
|Объем премий,
тыс. ₽
|Объем выплат,
тыс. ₽
|
Верна
+7 (861) 212-64-10 Лицензия ЦБРФ СЛ № 3245 от 17.09.2015
|1 777 163
|434 604
|
Зетта Страхование
+7 (495) 967-17-81 Лицензия ЦБРФ СЛ № 1083 от 24.06.2015
|6 557 938
|2 412 084
|
СК КАРДИФ
+7 (495) 287-77-85 Лицензия ЦБРФ СИ № 4104 от 18.07.2018
|9 502 942
|551 659
|
Согласие
+7 (495) 739-01-01 Лицензия ЦБРФ СЛ № 1307 от 25.05.2015
|32 898 469
|20 036 595
|
СиВ Лайф
+7 (495) 967-92-57 Лицензия ЦБРФ СЖ № 4105 от 19.05.2017
|5 879 339
|2 220 141
|
Астро-Волга
8 (846) 200-77-60 Лицензия ЦБРФ СЛ № 2619 от 22.01.2018
|933 574
|409 996
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УРАЛСИБ Жизнь
+7 (495) 737-00-55 Лицензия ЦБРФ СЖ № 3987 от 20.07.2016
|4 983 613
|141 078
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