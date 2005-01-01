banki.ru

Тарифы на РКО для юридических лиц Промсвязьбанка

Преимущества банка

  • Расчетный счет за 1 минуту
  • Тарифы от 0 ₽
  • Мобильный и интернет-банк бесплатно
  • Регистрация бизнеса под ключ без посещения налоговой
  • Более 250 000 клиентов малого и среднего бизнеса
  • Круглосуточная поддержка вашего бизнеса
Промсвязьбанк – один из лучших банков для открытия счетов индивидуальным предпринимателям, согласно рейтингу аналитического агентства Markswebb Rank&Report. Оформите счет бесплатно без очередей и визита в банк! Наш менеджер приедет к вам в любое удобное время.
Лиц. № 3251
Обслуживание
Подключение
Внутрибанковские переводы
Платежи
Внесение наличных
Переводы физлицам
Снятие наличных
Интернет-банк и мобильное приложение

Бизнес Старт

0  ₽ /мес.

0 ₽

без комиссии

3 бесплатно

далее 100 ₽ за платеж

до 30 000 ₽ / мес. бесплатно

до 150 000 ₽ / мес.

бесплатно

3%, мин. 349 ₽

до 300 000 ₽

0 ₽

подключение и использование

Открыть счёт

Бизнес 24х7

0  ₽ / 6 мес.

далее 1 800 ₽ / мес.

0 ₽

без комиссии

15 бесплатно

далее 25 ₽ за платеж

0,25% от суммы, мин. 150 ₽

до 75 000 ₽ / мес. бесплатно

1,4%, мин. 350 ₽

до 500 000 ₽

0 ₽

подключение и использование

Открыть счёт

Платите меньше

0  ₽ / 6 мес.

далее 400 ₽ / мес.

0 ₽

без комиссии

5 бесплатно

далее 100 ₽ за платеж

до 30 000 ₽ / мес. бесплатно

свыше - 0,25% от суммы

0,1% до 75 000 ₽ / мес.

1%, мин. 349 ₽

до 1 000 000 ₽

99 ₽ / мес.

подключение и использование

Открыть счёт
Посмотреть тарифы других банков