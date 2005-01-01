Бизнес Старт
0 ₽ /мес.
0 ₽
без комиссии
3 бесплатно
далее 100 ₽ за платеж
до 30 000 ₽ / мес. бесплатно
до 150 000 ₽ / мес.
бесплатно
3%, мин. 349 ₽
до 300 000 ₽
0 ₽
подключение и использование
Бизнес 24х7
0 ₽ / 6 мес.
далее 1 800 ₽ / мес.
0 ₽
без комиссии
15 бесплатно
далее 25 ₽ за платеж
0,25% от суммы, мин. 150 ₽
до 75 000 ₽ / мес. бесплатно
1,4%, мин. 350 ₽
до 500 000 ₽
0 ₽
подключение и использование
Платите меньше
0 ₽ / 6 мес.
далее 400 ₽ / мес.
0 ₽
без комиссии
5 бесплатно
далее 100 ₽ за платеж
до 30 000 ₽ / мес. бесплатно
свыше - 0,25% от суммы
0,1% до 75 000 ₽ / мес.
1%, мин. 349 ₽
до 1 000 000 ₽
99 ₽ / мес.
подключение и использование